وذكرت مصادر أن الجيش التركي عزز قواته على الحدود التركية السورية بـ 20 آلية جديدة.

وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت أن الجيش التركي نشر، الأربعاء، جنودا من القوات الخاصة على الحدود المتاخمة لعفرين.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لما قيل إنها عملية عسكرية تركية وشيكة ضد الوحدات الكردية في المدينة.

في المقابل، دعا حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو الحزب السياسي الكردي السوري الرئيسي، المجتمع الدولي لإيقاف القصف التركي لعفرين الواقعة شمالي سوريا.