وقالت وكالة أنباء البحرين إن البعثة البحرينية لدى الأمم المتحدة بنيويورك قامت "بتسليم رد مملكة البحرين على الادعاءات القطرية موثقًا بالأدلة والبراهين الدامغة التي تؤكد عدم حدوث اي اختراق من قبل الطائرات التابعة للإمارات العربية المتحدة الشقيقة للأجواء القطرية، والتزامها بالتحليق في الأجواء التي تديرها مملكة البحرين فقط".

وأوردت البعثة تقريراً حول خط سير رحلات الطائرات الإماراتية التي تدعي قطر أنها إخترقت مجالها الجوي ويثبت التقرير من خلال تتبع مسار الرحلات ابتعاد الطائرات الإماراتية عن المجال الجوي القطري وأن دولة قطر هي من قامت بمخالفة القانون الدولي عندما اعترضت رحلات الطائرات الإماراتية فيما يعكس تصعيدا غير مسؤول وغير مبرر من جانب قطر".

وقالت الوكالة إن البحرين تطالب قطر "باحترام القانون الدولي والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم تكرار مثل هذه الأعمال المرفوضة التي تعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر وتهدد الأمن والسلم الدوليين".