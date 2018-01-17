أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قضت المحكمة العسكرية المصرية بالإعدام شنقا على 8 متهمين والمؤبد لـ 16 آخرين من بينهم 6 هاربين في قضية اغتيال ضابط كبير بالشرطة عام 2015.