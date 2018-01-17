أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قضت المحكمة العسكرية المصرية بالإعدام شنقا على 8 متهمين والمؤبد لـ 16 آخرين من بينهم 6 هاربين في قضية اغتيال ضابط كبير بالشرطة عام 2015.
وكشفت التحقيقات تورط المتهمين في التحريض على قتل ضابط الأمن العام العقيد وائل طاحون ومجند شرطة وشخص آخر وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
ويواجه المتهمون أيضا تهم الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون.