وقال دي ميستورا في بيان إن الاجتماع المزمع في 25 و26 يناير سيركز على القضايا الدستورية في سوريا.



وأضاف البيان "يتطلع المبعوث الخاص إلى مشاركة الوفدين في هذا الاجتماع الخاص. ويتوقع أن يأتي الوفدان إلى فيينا على استعداد للدخول في حوار موضوعي معه ومع فريقه مع التركيز بشكل خاص على حزمة القضايا المتعلقة بالدستور من أجل التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254 ..."

وأكد المبعوث الخاص مجدداً رؤية الأمم المتحدة بضرورة تقييم أية مبادرة سياسية يقوم بها الفاعلون الدوليون على أساس قدرتها على الإسهام في ودعم عملية جنيف السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفي التنفيذ الكامل للقرار 2254 (2015).

وكانت المعارضة السورية أعلنت عن جولة جديدة من المباحثات حول النزاع السوري ستعقد في 21 يناير الحالي في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، وستستمر 3 أيام.