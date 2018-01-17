من برشلونة، قرّر اللاعب، ذو 19 عاما، أن يغير الوجهة صوب الدوري الإيطالي، باعتباره واحدا من الدوريات الأكثر إثارة في العالم.

وتمكن هان كوانغ سونغ من تسجيل 7 أهداف في 17 مباراة، مع فريقه بيروغيا.

وبعد ذلك، أصبح هان حديث وسائل الإعلام الإيطالية كما بات موضوع تدقيق من قبل سلطات الكورية الشمالية.

وفي يوم من الأيام، دعي المهاجم إلى الظهور على شاشة التلفزيون الإيطالية لمحاورته حول مسيرته المهنية وحياته الاجتماعية في إيطاليا، إلا أنه تلقى مكالمة من عضو في الدائرة الداخلية للزعيم كيم جونغ أون لمنعه من الظهور على قناة "راي".

وقال رئيس بيروغيا "تلقى اللاعب اتصالا من شخص قريب من وزير كوري شمالي ليمنعه من إجراء المقابلة. كان من المستحيل التحدث إليهم لأنهم يصرون على التحدث مع اللاعب فقط".

والسبت الماضي، كشفت يومية "توتوسبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس يدرس إمكانية التعاقد مع هان، وقالت في عنوان عريض "يوفنتوس يرغب في الاستثمار في هان".

ويأمل النادي الإيطالي في التوقيع مع المهاجم في يناير الجاري، وإعارته مرة أخرى إلى بيروغيا حتى نهاية الموسم.

يذكر أن كوريا الشمالية لا تتوفر على سفير في إيطاليا بعد أن طرده وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو في أكتوبر الماضي احتجاجا على برنامج الصواريخ النووية.