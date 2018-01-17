وقال زيدان "لا أرى ريال من دون كريستيانو"، معتبرا أنه "في ناديه وكل الشغوفين يتمنون بقاءه".

وتكاثرت التكهنات حول ترك رونالدو (33 عاما) فريق العاصمة برغم ارتباطه معه بعقد حتى 2021، خصوصا بعد تراجع مستواه في الآونة الأخيرة واكتفائه بتسجيل 4 أهداف في الدوري المحلي، حيث يتأخر فريقه بـ19 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة.

وأضاف زيدان، الذي مدد بدوره عقده مع ريال حتى 2020 برغم التوقعات حول إقالته من منصبه بعد تراجع الفريق إلى مركز رابع مخيب في الدوري "نعرف ماذا يمكن أن يقال في الخارج، لكن في الداخل، الشيء الوحيد الذي يجب أن يفكر فيه هو اللعب كما يعرف، وكل ما أريد الحديث عنه يتعلق بمردوده وماذا يمكن أن يقدم".

وتابع "من خلال الفوز نقلب هذه الدينامية، يجب أن نفوز في مباراة، وآمل في حصولها الخميس" في مسابقة الكأس أمام مضيفه ليغانيس في ذهاب ربع النهائي.