كما أعلنت المحكمة، الأربعاء، تمديد اعتقال والدة عهد، إيمان التميمي إلى السادس من فبراير المقبل.

ووجهت لعهد التميمي تهمة الاعتداء على جنود إسرائيليين والتحريض على العنف في أكثر من حادثة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقع آخرها في الثامن من ديسمبر الماضي.

وكانت الطفلة عهد التميمي قد اعتقلت هي ووالدتها وابنة عمها على خلفية منعهن جنودا من الجيش الإسرائيلي الدخول إلى ساحة منزلهن في قرية النبي صالح شمال غربي رام الله.