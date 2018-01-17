وقد شوهد النيزك في أماكن عدة، مثل أوهايو وميشيغان بالولايات المتحدة، وأونتاريو في كندا، عند الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي بالولايات المتحدة زلزالا بقوة درجتين على مقياس ريختر على بعد 4 أميال (7 كم) شرقي سانت كلير شورز شرقي ميشيغان.

وأكدت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، أن الزلزال ربما يكون ناجما عن سقوط أجزاء من النيزك على الأرض.

ونشر كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات للنيزك وهو يسير في السماء ويضيء أجزاء منها.