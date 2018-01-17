واعتقلت الشرطة الصربية 3 أشخاص من الجنسية الأسترالية خلال المداهمة، كما ألقت القبض على شخص لبناني الجنسية للاشتباه في ضلوعه بتزوير وثائق، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأظهر الفيديو الذي نشرته الشرطة، المداهمة التي أجرتها في بهو أحد الفنادق، وإلقاءها القبض على المشتبه بهم، وبحوزتهم حقيبة تحتوي على نحو 638 ألف يورو، و11 ألف دولار أسترالي، و4 آلاف دولار أميركي، و18 ألف كرونة تشيكية.

كما عثر على مبالغ كبيرة من عملات الدونغ الفيتنامي، والين الياباني واليوان الصيني والبات التايلاندي ودولارات سنغافوية ودينارات صربية، بالإضافة إلى مسدس.

ويعتقد أن هذه العصابة على صلة بعملية أجرتها السلطات الأسترالية في سيدني في أبريل من العام الماضي، حيث تمكنت من ضبط 1,28 طن من مخدر الكوكايين، تصل قيمته إلى 500 مليون دولار أسترالي.