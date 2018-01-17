وقالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إن ترامب هو من طلب الخضوع لفحص الإدراك على يد الدكتور روني جاكسون، طبيب البيت الابيض، مشيرة إلى أن النتيجة كانت "30 على 30".

وأوضحت الصحيفة أن رئيس أميركا خضع لـ"برنامج تقييم مونتريال المعرفي"، الذي يضم مجموعة من الأسئلة المتنوعة والمختلفة.

ويبحث هذا الاختبار المعرفي عن علامات ضعف الإدراك عند الشخص الممتحن، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كان يعاني من مرض الزهايمر. كما يركز على وظائفه المعرفية مثل الذاكرة والانتباه واللغة..

وتشمل الأسئلة كتابة مجموعة من الأرقام المرتبة من الأصغر إلى الأكبر ومن الأكبر إلى الأصغر.

كما يُطلب من الشخص، الذي يجري الاختبار، تحديد أسماء بعض الحيوانات ورسم الساعة، من خلال وضع كل الأرقام في مكانها الصحيح، قبل أن يحدد عقارب الساعة على توقيت معين.

ويتضمن الاختبار، الذي يستغرق حوالي 10 دقائق، حفظ عدد من الكلمات مثل: الوجه – أحمر – كنيسة – أقحوان. وبعد 5 دقائق يجب على المُمتحَن أن يعيد كتابتها بالترتيب الصحيح.

سؤال آخر يطلب من المشارك تقديم عدد من الكلمات التي تبدأ بحرف "إف" خلال دقيقة من الزمن.

أما السؤال الأخير فيقدم عددا من الكلمات، ويجب على الممتحن أن يوزعها على مجموعات (حسب مجال الكلمات) ويذكر صنف المجال. على سبيل المثال (قطار - دراجة - سيارة= مجال المواصلات).