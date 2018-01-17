وجاء هذا التقدم للقوات الحكومية السورية، على إثر استعادتها السيطرة على أجزاء من ريف حلب الجنوبي على مدار الأيام القليلة الماضية.

وسيطرت قوات الحكومة السورية مؤخرا على تلتي أبو رويل والشهيد، فضلا عن قرى عوينات صغيرة وكبيرة ومرحمية، شمال غربي بلدة تل الضمان الاستراتيجية في ريف حلب الجنوبي.

وتسعى قوات الحكومة السورية للوصول إلى القاعدة الجوية "أبو الضهور" عبر محوري ريف حلب الجنوبي وريفي حماة وإدلب.