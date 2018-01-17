وضمت القائمة 4 روايات فلسطينية هي "الحاجة كريستينا" للكاتب عاطف أبو سيف، و"وارث الشواهد" للكاتب وليد الشرفا، و"حرب الكلب الثانية" للكاتب إبراهيم نصر الله، و"علي - قصة رجل مستقيم" للكاتب حسين ياسين، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

كما ضمت روايتين من السودان هما "زهور تأكلها النار" للروائي أمير تاج السر، و"الطاووس الأسود" للكاتب حامد الناظر، واثنتين من سوريا هما "بيت حدد" للكاتب فادي عزام، و"الخائفون" للكاتبة ديمة ونوس، وروايتين من مصر هما "حصن التراب" للكاتب أحمد عبد اللطيف، و"شغف" للكاتبة رشا عدلي.

بينما ضمت القائمة رواية واحدة من الأردن هي "هنا الوردة" للكاتب أمجد ناصر، ومن السعودية "الحالة الحرجة للمدعو ك" للكاتب عزيز محمد، ومن الجزائر "الساق فوق الساق - في ثبوت رؤية هلال العشاق" للروائي أمين الزاوي، ومن العراق "ساعة بغداد" للكاتبة شهد الراوي، ومن الكويت "النجدي" للأديب طالب الرفاعي.

وقالت إدارة الجائزة في بيان بموقعها على الإنترنت: "شهدت دورة هذا العام من الجائزة ظهور أسماء كتاب للمرة الأولى على القائمة الطويلة، هم شهد الراوي ووليد الشرفا وأحمد عبد اللطيف ورشا عدلي وعزيز محمد وأمجد ناصر وديمة ونوس وحسين ياسين".

وأضاف البيان: "شهد الراوي وعزيز محمد هما أصغر كتاب القائمة الطويلة سنا، كما أن الروايتين المترشحتين (ساعة بغداد) و(الحالة الحرجة للمدعو ك) هي أول عمل روائي لكلا الكاتبين".

وكشفت الجائزة أيضا عن أسماء لجنة التحكيم المشكلة من 5 أعضاء برئاسة الناقد والروائي الأردني إبراهيم السعافين، وعضوية المترجمة والشاعرة الجزائرية إنعام بيوض، والكاتبة والمترجمة السلوفينية باربرا سكوبيتس، والقاص الفلسطيني محمود شقير، والكاتب والروائي السوداني جمال محجوب.

وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة ياسر سليمان: "تشمل القائمة الطويلة لهذا العام ثلة من الروائيين الذين تألقوا في سماء البوكر العربية في الماضي، ترافقهم مجموعة من الأسماء الجديدة التي تزيد الجائزة تألقا في الحياة الثقافية العربية".

والجائزة العالمية للرواية العربية هي أكبر جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وترعاها مؤسسة جائزة البوكر في لندن، بينما تقوم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بدعمها ماليا.

وتعلن إدارة الجائزة عن القائمة القصيرة لهذه الدورة في فبراير، على أن يحصل كل مرشح يصل لتلك القائمة على 10 آلاف دولار، فيما يعلن عن اسم الفائز في 24 أبريل في أبوظبي، عشية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ليحصل على 50 ألف دولار إضافية.