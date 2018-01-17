وذكرت وزارة الخارجية الروسية في تعليق نشرته في موقعها على الإنترنت: "إننا نؤيد بقوة بدء محادثات مباشرة بين حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، وحركة طالبان من أجل إنهاء الحرب الأهلية بين الأشقاء، ومستعدون لتوفير موقع مناسب لذلك".

وقالت الخارجية إن تجربة الجهود الدولية لإرساء الاستقرار في أفغانستان أثبتت عدم فعالية محاولات حل المشاكل بالقوة، هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات جادة لبدء عملية مصالحة وطنية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي.

كما أشارت الخارجية الروسية، إلى أن موسكو تدعم عملية التفاوض سواء في إطار مباشر في العاصمة الروسية، أو عبر فريق الاتصال التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون الذي استأنف عمله مؤخرا.