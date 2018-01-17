وذكر المتحدث العسكري المصري أن "القتيل كان بحوزته بندقية آلية وأجهزة اتصال، وأن الأشخاص الذين اعتقلوا مشتبه فيهم بدعمهم العناصر التكفيرية".

ودمر الجيش المصري خلال العملية في قرى الظهير الصحراوي شمالي سيناء، مخزنا للأسلحة يحتوي على كمية من المقذوفات والقنابل والعبوات الناسفة.

كما دمرت القوات المسلحة المصرية عددا من المخابئ التي يستخدمها المسلحون الإرهابيون في تخزين المواد العبوات الناسفة.

ويخوض الجيش المصري منذ سنوات عمليات عسكرية واسعة ضد مسلحين متشددين في سيناء، قتل خلالها العشرات من الإرهابيين، بالإضافة إلى عدد من قوات الأمن المصرية.