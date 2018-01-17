وقال تيباس "لا يقلقني فوز برشلونة أو ريال مدريد بلقب الدوري، ما يقلقني هو إذا فعلا ذلك، بـ100 نقطة أو أكثر".

وأضاف "في دوري به 20 فريقا، مثل البريميرليغ ، يجب أن نأمل في حسم اللقب، بـ80 أو 85 نقطة، وفي هذه الحالة، لا يهم من يفوز بالبطولة".

وتابع "سيكون هناك دائما مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي، لكن من الجيد أن نرى فريقا ثالثا ينافس على اللقب.. الأهم هو عندما تلعب هذه الأندية، على أرضها أو خارجها، يجب ألا تكون النتائج متوقعة".

وختم رئيس رابطة الليغا قوله "بمجرد أن تحسم بطولات الدوري بـ100 نقطة، فإن عنصر المفاجأة والمتعة يختفي"، وفقا لموقع "كوورة".

ويتصدر برشلونة حاليا ترتيب الليغا بـ51 نقطة، مما يعني أنه بإمكانه تجاوز حاجز الـ100 نقطة، هذا الموسم.