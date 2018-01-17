ويأتي الاستنجاد بعد نشر الجيش التركي جنوداً من القوات الخاصة على الحدود التركية مع سوريا، المتاخمة لمدينة عفرين السورية التي تسيطر عليها قوات حماية الشعب الكردية.

وقال الحزب في بيان أصدره الأربعاء "إننا في الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي ندين بأشد العبارات القصف التركي لعفرين الآمنة المسالمة الشامخة".

وتابع "نطالب المجتمع العالمي والأسرة الدولية وكافة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والقانونية بتحمل مسؤولياتها تجاه أكثر من مليون من الأهالي يقطنون عفرين".

وطالب الحزب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعمل بما يلزم "كي تكون منطقة شمال سوريا بغرب الفرات وشرقها منطقة آمنة".

وأضاف البيان "إننا نؤكد بأن عفرين لن تكون لوحدها؛ فكل مدن وقرى روج آفا وشمال وشرق سوريا على أهبة الاستعداد للوقوف صفا واحدا في وجه من يقف ضد إرادة الشعوب ومطالبها المشروعة".