وأيلغ نتانياهو صحفيين إسرائيليين يرافقونه في زيارته إلى الهند، الأربعاء، أن "تقديره راسخ" من أن السفارة الأميركية "سوف تنقل في وقت أسرع مما نعتقد ... وخلال عام."

وكان الرئيس الأميركي قد خالف سياسة خارجية متبعة في الولايات المتحدة منذ عقود، ما أثار غضب الكثيرين عندما أعلن أواخر العام المنصرم اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل وبنقل السفارة الأميركية إلى المدينة المحتلة.

وقال مسؤولون أميركيون انه من غير المرجح أن تفتح سفارة أميركية في القدس قبل نهاية ولاية ترامب.

وكان قرار ترامب قد دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إعلان عدم أهلية الولايات المتحدة كوسيط في المفاوضات.