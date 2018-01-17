وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن مجموع ماقدمته السعودية كوديعة للبنك المركزي اليمني يقدر بـ3 مليارات دولار أميركي.

وأضافت "واس" أن ذلك يأتي في إطار "اهتمام المملكة العربية السعودية في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية".

وأوضحت أن من "شأن الوديعة أن تعزز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، لاسيما سعر صرف الريال اليمني، مما سينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين".

وذكرت الوكالة أن الميليشيات الحوثية الإيرانية تقوم "بنهب مقدرات اليمن والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير".

وأكدت المملكة العربية السعودية على استمرار دعمها للحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن.