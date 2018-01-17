وقال مصدر أمني لوكالة "بغداد اليوم" أن "مجهولين اغتالوا مساء الثلاثاء بأسلحة كاتمة القيادي في عصائب أهل الحق أمجد الجبوري، أحد المنتسبين في الحشد الشعبي، بالقرب من منزله، فيما أصيب شخص كان يرافقه بجروح".



وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه"بعد تنفيذ العملية لاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة".



وأوضح المصدر أن "مفارز الشرطة توجهت لمكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي، والجريح الى المستشفى لتلقي العلاج".