ووفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن هذه البرمجيات قادرة على الاستيلاء على الرسائل الموجودة بالهواتف الذكية المصابة بالفيروسات في تطبيق التراسل الفوري "واتساب".

واكتشف الباحثون من كاسبيرسكي لاب، الفيروس "سكيغوفري"، مشيرين إلى أنه لا تربطه أي علاقة مع تطبيق "سكاي سكاي".

وبعد إصابة جهازك بهذا الفيروس، يصبح "الهاكر" قادرا على حفظ صورك وفيديوهاتك وسجل مكالماتك ومعرفة موقعك الجغرافي.

وأوضح الباحث في مجال الأمن المعلوماتي، فانسنت دياز، أن البرمجيات الخبيثة التي تستهدف الهواتف الذكية آخذة في الارتفاع، مضيفا "القراصنة باتوا يعرفون أن هواتفنا تحتوي على أكبر قدر من المعلومات المهمة والسرية مقارنة مع الحواسيب".