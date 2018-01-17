أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن تطورات أزمة قطر الأخيرة، وتعرض مقاتلاتها للطائرات المدنية الإماراتية، تدل على ارتباك الدوحة، ويشير إلى محاولات يائسة من قبلها للظهور خوفاً من التهميش.
وأكد قرقاش أن الرد الإماراتي سيكون متزنا وقانونيا وهدفه أمان الأجواء وأرواح الركاب.
من جانب آخر، سلّمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة، ردَّ دولة الإمارات الذي يفنّد المزاعم القطرية في مذكرة لمجلس الأمن، بشأن اختراق طائرة عسكرية إماراتية المجال الجوي القطري.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، أن الطائرة العسكرية كانت تحلّق خارج الأجواء القطرية.