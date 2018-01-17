أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن تطورات أزمة قطر الأخيرة، وتعرض مقاتلاتها للطائرات المدنية الإماراتية، تدل على ارتباك الدوحة، ويشير إلى محاولات يائسة من قبلها للظهور خوفاً من التهميش.