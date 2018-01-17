ووفق ما ذكره موقع "تيلغراف"، فإن الباحثين في جامعة نوتنغهام ترينت والمستشفيات الجامعية في ليستر اكتشفوا أن الجهاز المناعي يتغير عند اكتشاف السرطان في جسم الإنسان، وهذا التغيير يمكن ملاحظته في الدم.

وقال البروفيسور مسعود خان، أخصائي المسالك البولية في مستشفيات جامعة ليستر نهس تروست "هذا الفحص لديه القدرة على تجنيب الرجال المصابين بأمراض غير سرطانية أو سرطان منخفض الخطورة من الإجراءات والاختبارات التشخيصية غير الضرورية".

ويتم فحص الرجال حاليا ضد سرطان البروستاتا باستخدام فحص الدم، الذي يبحث عن مستضد بروستاتي نوعي، وهو علامة بيولوجية ترتفع عندما يكون المرض موجودا.

تجدر الإشارة يتم تشخيص أكثر من 50 ألف رجل ضد سرطان البروستاتا كل عام في بريطانيا.