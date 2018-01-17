وسجل ديفيز 45 نقطة كما استحوذ على 16 كرة مرتدة ليوقف سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لسيلتيكس في المسابقة.



ويأتي تألق ديفيز المذهل بعدما أحرز 48 نقطة واستحوذ على 17 كرة مرتدة يوم الأحد أمام نيويورك نيكس. وهذه المباراة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها اللاعب المنضم لفريق كل النجوم أربع مرات 36 نقطة على الأقل.

وساعد بليكانز على الفوز أيضا نجاح جرو هوليداي في تسجيل 23 نقطة وديماركوس كوزينز 19 نقطة واستحواذه على 15 كرة مرتدة، كما سجل إيان كلارك 15 نقطة ليحقق الفريق انتصاره الخامس في سبع مباريات منذ بدء العام الجديد.

وظهر كايري إيرفينغ لاعب سيلتيكس، متصدر القسم الشرقي، بشكل قوي وسجل 27 نقطة وأضاف ماركوس سمارت وجايلن براون 16 نقطة لكل منهما لكن ذلك لم يكن كافيا للفوز.

وحقق سيلتيكس رقما قياسيا في عدد محاولات الرميات الثلاثيةبرصيد 50 رمية لكنه سجل 19 رمية.