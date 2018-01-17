واضطرت سفيتولينا للقتال بقوة بعدما خسرت مجموعتها الثانية فقط في سبع مباريات خلال عام 2018 لكنها انتفضت بقوة وتفوقت تماما على اللاعبة التشيكية وسط ارتفاع درجات الحرارة في ملعب رود ليفر.



وقالت اللاعبة البالغ عمرها 23 عاما "اعتقدت أني سأذوب اليوم. لم يكن الأمر سهلا وكنت أعاني قليلا... أتمنى أن يكون بوسعي التعافي".

وفي ظل المنافسة المفتوحة المتوقعة على اللقب ستواصل سفيتولينا مشوارها باللعب مع كوستيوك المصنفة 521 والصاعدة من التصفيات والتي حققت انتصارها الأول بمباراة في البطولات الأربع الكبرى يوم الاثنين ثم تفوقت اليوم 6-3 و7-5 على أوليفيا روغوفسكا.

وجاءت المجموعة الأولى بمثابة جرس الإنذار للاعبة سفيتولينا أمام سينياكوفا بعدما بدا أنها تفتقر للتركيز وحصلت على ست فرص لكسر الإرسال ولم تنجح في أي منها.

وبذلت سينياكوفا المصنفة 59 عالميا، والتي خسرت في ثلاث مجموعات أيضا أمام سفيتولينا في بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي، مجهودا كبيرا لتكون صاحبة الكلمة العليا في المجموعة الأولى وتتقدم بعد مرور 50 دقيقة من اللعب.

وقالت سفيتولينا "أعتقد أنها كانت تلعب بشكل رائع في المجموعة الأولى ولقد منحتها الفرصة بعدما تعرض إرسالي للكسر.. لقد ارتكبت الخطأ وربما في المرة المقبلة أحافظ على تركيزي بشكل أكبر".

وأكملت سفيتولينا المباراة بقوة ونجحت في الفرصة الثامنة في كسر إرسال سينياكوفا لتتقدم 2-صفر في المجموعة الثانية.

ولم تستسلم سينياكوفا لكنها لم تعد بنفس المستوى بعدما احتاجت إلى 7 دقائق من العلاج في المجموعة الثانية، ونجحت سفيتولينا في الفوز في ساعتين و14 دقيقة.