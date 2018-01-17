ويظهر الفيديو الكلب "كيرنيل"، يبلغ من العمر عاما واحدا، في متجر للحيوانات الأليفة بولاية ماساشوستس الأميركية، وهو يتعرف على طفل صغير أشقر.

المقطع الذي لقي إعجابا واسعا من طرف مشاهديه، يبين الكلب الدانماركي الضخم المعروف بـ"غريت دان" وهو يداعب الطفل الذي كان سعيدا بـ"علاقته الجديدة" وهو يبتسم.

ويسأل صاحب الفيديو الطفل قائلا "هل يعجبك ذلك؟، فيجيب الطفل "نعم نعم".

وقال رجل، يفترض أنه والد الصبي "تذكر أن تكون دائما لطيفا وودودا مع الكلاب".