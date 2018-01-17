وقال المتحدث باسم الفاتيكان جريج بيرك إن الاجتماع عقد في سفارة الفاتيكان في سانتياغو وإنه كان شديد الخصوصية.



وأضاف المتحدث "لم يحضر أحد سوى البابا والضحايا".

وتابع قائلا"كان هذا كي يتمكنوا من التحدث عن معاناتهم مع البابا، الذي استمع إليهم وصلى وبكى معهم".



وكان البابا عبر صباح الثلاثاء عن "ألمه وخجله" من فضيحة الانتهاكات الجنسية التي هزت الكنيسة الكاثوليكية في تشيلي، طالبا المغفرة عن "الضرر الذي لا يمكن تداركه" الذي سببه بعض قساوسة الكنيسة للأطفال الذين تعرضوا للانتهاكات.

واستاء الكاثوليك من تعيين البابا فرنسيس عام 2015 للأسقف خوانباروس رئيسا لإبرشية صغيرة في بلدة أوسورنو في وسط تشيلي.



ويواجه باروس اتهامات بحماية معلمه الأب فرناندو كاراديما الذي أدانه تحقيق أجراه الفاتيكان عام 2011 بارتكاب انتهاكات ضد صبية على مدى سنوات طويلة.

ونفى كاراديما ذلك وقال باروس إنه لم يكن لديه علم بأي مخالفات.