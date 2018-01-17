وقال ميو سوي المتحدث باسم الشرطة إن "7 اشخاص قتلوا و13 أصيبوا بجروح في مروك يو" في راخين، الولاية الواقعة في غرب البلاد والتي تشهد منذ أغسطس أعمال عنف استهدفت خصوصا أقلية الروهينغا المسلمة.

وأوضح المتحدث أن "قوات الأمن طلبت من الحشد التفرق وأطلقت أعيرة تحذيرية في الهواء والرصاص المطاطي ولكن دون جدوى، الأمر الذي اضطرها لأن تطلق الرصاص الحي لتحذير الناس وتفريقهم"، كما ذكرت وكالة فرانس برس.