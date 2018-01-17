وحسب الصحيفة الإسبانية فإن كريستيانو رونالدو قال لزملائه ” علينا أن نتفرغ جيداً للعب بكل قوتنا وتركيزنا على دوري الأبطال وكأس ملك إسبانيا ”.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه ليغانيس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ، فيما سيصطدم بباريس سان جرمان الفرنسي في دوري الأبطال .

وبحسب موقع "سبورت 360" يعيش نادي ريال مدريد في الفترة الحالية أوضاعاً لم يشهدها منذ 12 عاماً ، بعد هزيمته السبت الماضي في عقر داره أمام فياريال بهدف نظيف في الدوري الإسباني، إذ يحتل الفريق الملكي المركز الرابع برصيد 32 نقطة ، بينما يملك المتصدر برشلونة 51 نقطة.