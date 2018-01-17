أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعث رسالة تفاؤل لزملائه في نادي ريال مدريد أثناء تدريبات الثلاثاء، يحثهم فيها على ضرورة التفرغ للمسابقات الأخرى خاصة كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.
وحسب الصحيفة الإسبانية فإن كريستيانو رونالدو قال لزملائه ” علينا أن نتفرغ جيداً للعب بكل قوتنا وتركيزنا على دوري الأبطال وكأس ملك إسبانيا ”.
يذكر أن ريال مدريد سيواجه ليغانيس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ، فيما سيصطدم بباريس سان جرمان الفرنسي في دوري الأبطال .
وبحسب موقع "سبورت 360" يعيش نادي ريال مدريد في الفترة الحالية أوضاعاً لم يشهدها منذ 12 عاماً ، بعد هزيمته السبت الماضي في عقر داره أمام فياريال بهدف نظيف في الدوري الإسباني، إذ يحتل الفريق الملكي المركز الرابع برصيد 32 نقطة ، بينما يملك المتصدر برشلونة 51 نقطة.