وفي بداية الأمر احتسب تسلل على إيهيناتشو، الذي تقدم بهدف لفريق ليستر في الشوط الأول، بعدما وضع الكرة برأسه أعلى من الحارس في الدقيقة 77 قبل أن يحتسب الحكم جون موس الهدف بعد التشاور مع حكم الفيديو المساعد.

وأظهرت إعادة الفيديو أن إيهيناتشو مهاجم مانشستر سيتي السابق كان على نفس الخط مع ناثان بوند مدافع فليتوود قبل أن يسجل اللاعب النيجيري الهدف.

وتأهل أيضا كارديف سيتي وشيفيلد وينزداي إلى الدور الرابع في كأس الاتحاد عقب التفوق على مانسفيلد تاون وكارلايل يونايتد على الترتيب.

وتفوق كارديف 4-1 على مانسفيلد خارج أرضه ليصبح على موعد مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي والذي كان مدربه بيب جوارديولا حاضرا لمتابعة لقاء الإعادة من المدرجات.

وسجل شيفيلد وينزداي هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على كارلايل.

كما أحرز الأيسلندي يون دادي بودفارسون مهاجم ريدينج ثلاثة أهداف ليفوز 3-صفر على ستيفنيدج.