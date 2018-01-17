وقالت أدوبي إن هذا الرقم مرتفع بنسبة 14.7 بالمئة عن مجمل المشتريات في موسم عطلات 2016. وتجمع أدوبي بياناتها عن طريق قياس 80 بالمئة من جميع الصفقات عبر الإنترنت لأكبر 100 شركة أميركية لمبيعات التجزئة عبر الشبكة العالمية.

ويقع موسم العطلات في الولايات المتحدة في شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.

ومع إنفاق بلغ 6.6 مليار دولار حقق (سايبر مانداي)، وهو يوم الاثنين التالي لعطلة عيد الشكر، أكبر يوم على الإطلاق للمشتريات عبر الإنترنت في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال الاتحاد الوطني لشركات التجزئة إن مجمل الانفاق في موسم العطلات الأميركية، سواء عبر الانترنت أو من المتاجر الفعلية، ارتفع بنسبة 5.5 بالمئة، وهو أعلى زيادة في 12 عاما، ليصل إلى 691.9 مليار دولار.

وتشير هذه الأرقام إلى تحسن في سوق الوظائف وتوقعات بارتفاع الأجور والعلاوات بعد مشروع قانون الضرائب الذي أقره الكونغرس الأميركي مؤخرا.