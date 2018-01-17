وقال ترامب ردا على سؤال عن سياسته في ملف الهجرة خلال اجتماعه في المكتب البيضوي مع رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف "نريد ان يأتوا من كل مكان".

والثلاثاء، استمر الجدل الذي أثارته تصريحات ترامب في واشنطن، وخصوصا مع محاولة الجمهوريين والديموقراطيين التوصل الى تفاهم في الكونغرس حول تسوية أوضاع مئات الاف المهاجرين الذين وصلوا شبانا إلى الولايات المتحدة بعدما ألغيت في أيلول/سبتمبر إقاماتهم الموقتة التي كان منحهم إياها باراك أوباما.

ولم ينف ترامب في شكل واضح أنه استخدم عبارة "الدول الحثالة" حين أشار خصوصا إلى هايتي ودول أفريقية، لكنه أكد أن تصريحاته تعرضت للتشويه.

وصباح الثلاثاء، هاجم في سلسلة تغريدات السناتور الديموقراطي ديك دوربن الذي حضر اجتماع البيت الأبيض وأكد أن الرئيس استخدم التعبير المهين "مرارا".

وكتب ترامب أن "السناتور ديك دوربن شوه تماما ما قيل. يستحيل التوصل إلى اتفاق حين تنعدم الثقة".

وأضاف "نحتاج إلى نظام للهجرة جدير بالثقة ونحتاج إليه الآن".