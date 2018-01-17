أخبر المدعي العام مارك هيوود هيئة المحلفين في محكمة الجنايات المركزية في لندن بأن عمر حق (25 عاما) كان "مفتونا بفكر تنظيم داعش المتطرف".

قال هيوود إن عمر حق حدد أهدافا عديدة، لاسيما ساعة بيغ بن ومطار هيثرو ومصارف ومراكز تسوق وسفارات.

وألقي القبض على هيوود في مايو / أيار.

سجلت السلطات محادثة قال فيها حق "نحن فرقة موت مرسلة من الله ورسله للثأر لدماء أشقائنا العرب".

نفى حق التحضير لأعمال إرهابية، كما ينفي الرجال الثلاثة الذين التقوه بمسجد في لندن والمتهمون بمساعدته الاتهامات.