وقال الطبيب روني جاكسون "لا مؤشر إلى معاناته من أي خلل في الإدراك"، مشددا على أن ترامب هو من طلب الخضوع لفحص الإدراك الذي جاءت نتيجته "جيدة للغاية".

وأضاف: "باختصار، صحة الرئيس العامة ممتازة. إنه لا يزال ينعم بالفوائد القلبية طويلة الأجل وفوائد صحية عامة نتيجة ابتعاده طوال حياته عن الكحول والتدخين".