وهوت العملات الرقمية، مع هبوط بتكوين بما يصل إلى 18 بالمئة إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع قرب 11 ألف دولار بعد أن أشارت تقارير إلى أنه ما زال من المحتمل أن تحظر كوريا الجنوبية التعامل في تلك العملات.

وصعد اليورو 0.06 بالمئة مقابل العملة الأميركية ليبلغ في نهاية الجلسة 1.2265 دولار بعد أن تعافت العملة الأوروبية مع تحولا لأسهم في بورصة وول ستريت للانخفاض بفعل مبيعات لجني الأرباح ظهرت بعد أن وصل المؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى 26 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.

وتراجع الدولار 0.18 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 110.32 ين في حين هبطت العملة الخضراء 0.45 بالمئة مقابل العملة السويسرية إلى 0.9586 فرنك.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.01 بالمئة إلى 90.442 بعد أن كان سجل في جلسة الاثنين أدنى مستوى في ثلاثة أعوام عند 90.279 .