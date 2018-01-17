وعوقب فينغر بالإيقاف لثلاث مباريات لسوء التصرف بعد التعادل 1-1 في رأس السنة وذلك بعد حصول وست بروميتش على ركلة جزاء مثيرة للجدل قبل النهاية.

وفي استعراض كتابي للأسباب التي دفعته لمعاقبة فينجر، كشف الاتحاد الإنجليزي عن شهادة الحكم دين التي قال فيها إن فينغر دخل في مواجهة مع طاقم التحكيم بعد المباراة.

وقال دين "كان (فينغر) عدائيا جدا واقترب مني وتحدث بلهجة عنيفة قائلا 'أنت غير نزيه 'وكررها عدة مرات.

"سألته 'هل تصفني بالمخادع؟' فأجاب 'أتمسك بما قلته. أنت لست نزيها".

وأضاف "ثم قال لي 'فعلت هذا معنا عدة مرات قبل ذلك. يفترض أن تكون محترفا. أنت عار'".

ودعمت شهادات من مساعدي الحكم والحكم الرابع رواية دين.