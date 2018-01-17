أبو ظبي - سكاي نيوز عربية وصف أرسين فينغر مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مايك دين بأنه "عار" على التحكيم و"غير نزيه" وذلك عقب لقاء فريقه أمام وست بروميتش ألبيون بالبطولة وفقا لما تضمنه تقرير الحكم ونشر الاتحاد الإنجليزي للعبة جزءا منه.
وعوقب فينغر بالإيقاف لثلاث مباريات لسوء التصرف بعد التعادل 1-1 في رأس السنة وذلك بعد حصول وست بروميتش على ركلة جزاء مثيرة للجدل قبل النهاية.
وفي استعراض كتابي للأسباب التي دفعته لمعاقبة فينجر، كشف الاتحاد الإنجليزي عن شهادة الحكم دين التي قال فيها إن فينغر دخل في مواجهة مع طاقم التحكيم بعد المباراة.
وقال دين "كان (فينغر) عدائيا جدا واقترب مني وتحدث بلهجة عنيفة قائلا 'أنت غير نزيه 'وكررها عدة مرات.
"سألته 'هل تصفني بالمخادع؟' فأجاب 'أتمسك بما قلته. أنت لست نزيها".
وأضاف "ثم قال لي 'فعلت هذا معنا عدة مرات قبل ذلك. يفترض أن تكون محترفا. أنت عار'".
ودعمت شهادات من مساعدي الحكم والحكم الرابع رواية دين.