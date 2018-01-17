وسجل محمد جابر ميدو (38) وعمرو السولية (78) الهدفين فارتفع رصيد الأهلي إلى 42 نقطة متقدما بفارق نقطة مع مباراة مؤجلة (مع المقاولون العرب) على المتصدر السابق الإسماعيلي، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 25 نقطة في المركز الثامن.

وشهد الشوط الأول سيطرة واستحواذا شبه كامل للكرة من جانب لاعبي الأهلي رغم التغييرات العديدة التي أجراها المدير الفني حسام البدري على التشكيلة الأساسية نظرا لحالة الإجهاد التي يعاني منها أغلب لاعبيه.

في المقابل، تراجع لاعبو طلائع الجيش إلى الدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة بهدف الخروج بأقل الخسائر أمام الأهلي المرشح للاحتفاظ باللقب.