وأوضح مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة، أنه نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للعناصر الإرهابية ببلدة العوامية، رصدت الجهات الأمنية مساء الاثنين، المطلوب لتورطه بعدد من الجرائم الإرهابية، عبد الله بن ميرزا علي القلاف (سعودي الجنسية).

وأضاف أنه تم العثور على القلاف بالقرب من مزرعة تقع بين بلدتي العوامية والقديح، ‏خلال قيادته لسيارة تحمل لوحات غير صحيحة.

ولدى محاولات قوات الأمن إيقافه، رفض القلاف الاستجابة وبادر بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن، "مما اقتضى‏ التعامل معه وفقا لمتطلبات الموقف لتحييد خطره"، مما أسفر عن مقتله.

وقد عثرت قوات الأمن داخل السيارة على أسلحة وبدلة عسكرية وأقنعة وجه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأكد المصدر أنه لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن بأي إصابات خلال العملية.

وأكدت رئاسة أمن الدولة أنها "مستمرة في متابعة هذه العناصر الإجرامية وكل من تسول له نفسه الإخلال بالنواحي الأمنية بمثل تلك الأنشطة الإرهابية".