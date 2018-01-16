وقالت كيم في رسالة عبر التطبيق الخاص بها: "يسعدني أنا وكانيي أن نعلن ولادة طفلتنا الجميلة بصحة جيدة".

وشكر الثنائي الأم البديلة التي لم يتم الكشف عن اسمها، إذ قالت كيم إنها "حققت أمنيتنا بأعظم هدية يمكن للمرء أن يقدمها".

يذكر أن كيم وكانيي لديهما طفلان، هما نورث البالغة من العمر 4 سنوات، وساينت البالغ من العمر عامين، وقد لجأ الزوجان إلى أم بديلة بعد أن حذر الأطباء كيم من مخاطر صحية في حال حملت مجددا.