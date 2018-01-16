وقال المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إنه في تمام الساعة الثامنة و12 دقيقة من مساء الثلاثاء، رصدت قوات الدفاع الجوي عملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيات الحوثية التابعة لإيران، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وتم إطلاقه بطريقة متعمده لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان، لافتا إلى أنه تم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي .

وأضاف: "هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية، في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي 2216 والقرار 2231".

وتابع أن هذا الخرق يهدف إلى "تهديد أمن المملكة السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي"، وأن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني ، وفق ما ذكرت وكالة واس.

وجدد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات "أكثر جدية وفعالية" لوقف الانتهاكات الإيرانية، باستمرار تهريب ونقل الصواريخ الباليستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحد صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

ودأبت ميليشيات الحوثي الإيرانية، منذ الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن على إطلاق صواريخ باليستية باتجاه المناطق المحررة والأراضي السعودية.