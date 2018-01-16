وأضافت الشرطة الثلاثاء أن رجلا عمره 49 عاما حاول إيقاف سيارته في موقف المعاقين عصر الاثنين، ثم عاد بعد أن لاحظ الخطأ الذي ارتكبه.

فيما كان يعود، صدم رجلا عمره 72 عاما كان يسير خلفه، ليصيبه بشكل طفيف.

وبعد أن تبادل الرجلان المعلومات لإصدار تقرير، ركب الرجل الأكبر سيارته وتحرك عائدا للمكان الذي سيوقف سيارته فيه، فصدم الرجل الأصغر في هذه الأثناء وأصابه إصابة طفيفة.

وأوضحت الشرطة أنه تم استدعاءها في هذه اللحظة إلى موقع الحادثين في المدينة عاصمة ولاية ساكسونيا.