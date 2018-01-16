ووصل نحو 186 ألف شخص في العام الفائت غالبيتهم من سوريا والعراق وأفغانستان إلى ألمانيا لطلب اللجوء، بحسب أرقام عرضها وزير الداخلية المحافظ المنتهية ولايته توماس دي ميزيير.

وأشار إلى أن هذا العدد شهد "تراجعا هائلا" مقارنة بنحو 280 ألفا عام 2016، خصوصا بـ 890 ألف مهاجر عام 2015 عندما فتحت المستشارة أنغيلا ميركل أبواب بلادها أمامهم.

وأضاف أن هذا الرقم ما زال أكثر ارتفاعا بكثير من الدول الأوروبية الأخرى، فيما يرفض شركاء ألمانيا الأوروبيون نظاما لتوزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي.

ودعا دي ميزيير إلى حلول أوروبية ضد "المهربين المجرمين الذين يقررون من يأتي إلى أوروبا أو إلى ألمانيا"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت فرنسا قد أعلنت كذلك مؤخرا عن تسجيل 100 ألف طلب لجوء العام الفائت، مما يشكل رقما قياسيا.

وتشكل سياسة الهجرة حجر عثرة رئيسي بين المحافظين برئاسة ميركل والاشتراكيين الديمقراطيين الذين يحاولون تشكيل حكومة بعد أكثر من 3 أشهر ونصف على الانتخابات التشريعية.

وأبرمت الأحزاب اتفاقا مبدئيا، الجمعة، شمل تحديد سقف طلبه المحافظون لعدد اللاجئين الوافدين إلى البلد يتراوح بين 180 و220 ألفا.

ومن المتوقع استئناف برنامج لم شمل العائلات الذي يريده الاشتراكيون الديمقراطيون، لكن في ظل قيود مشددة، إلا أن هذه الإجراءات لم تلق الاستحسان في صفوف الحزب فيما طالب البعض بإعادة التفاوض عليها.

في المقابل، أكد دي ميزيير إحراز تقدم بارز على مستوى معالجة الطلبات، بعد ارتباك نجم عن حجم التوافد الضخم عام 2015.