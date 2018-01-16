وأوضح وكيل أعمال معظم اللاعبين الكبار، الشهير والمؤثر مينو رايولا لصحيفة "ذي تايمز" البريطانية أن "مانشستر يونايتد لن يضم سانشيز، إلا إذا وافق مخيتاريان على الرحيل إلى أرسنال".

وأضاف: "مخيتاريان سيقوم بما هو مناسب له. يبقى من عقده (مع يونايتد) سنتان ونصف، والقرار بيده. يشكل سانشيز جزءا من التفاوض حول مخيتاريان وليس العكس".

وسانشيز (29 عاما) ليس سعيدا مع فريق "المدفعجية" بسبب ضعف الوزن الرياضي للفريق الذي يلعب معه منذ 2014، بعد أن عرف المجد مع برشلونة الإسباني، وهو يرغب بتغيير الأجواء قبل انتهاء عقده في يونيو المقبل.

وذكرت الصحافة البريطانية، الاثنين، أن مانشستر سيتي تخلى عن فكرة ضم سانشيز في فترة الانتقالات الشتوية بسبب ارتفاع سعره.

بينما قبل أرسنال عرضهم الصيف الماضي والبالغ 67 مليون يورو، لكن الصفقة لم تتم حينها لعدم نجاح الفريق اللندني في إيجاد بديل للمهاجم الدولي التشيلي بعد رفض المهاجم الفرنسي توماس ليمار ترك موناكو.

في المقابل، قد يكون تشلسي بطل الموسم الماضي مستعدا للدخول في بازار المزايدة حتى وإن كان مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي أكد في مؤتمر صحافي أنه لا يعتقد بأن ناديه سيضغط من أجل ضم التشيلي.

وكان مدرب يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو استبعد مخيتاريان عن التشكيلة التي فازت الاثنين على ستوك سيتي 3-صفر في الدوري، "بسبب شكوك تتعلق بمستقبله".

وردا على سؤال حول إمكانية رحيل مخيتاريان في عملية مقايضة مع سانشيز، أجاب مورينيو باقتضاب: "هذا ممكن. السوق مفتوح".

وانتقل مخيتاريان (28 عاما) من بوروسيا دورتموند الألماني في 2016 إلى يونايتد، وهو يلعب باستمرار أساسيا، لكن يمكن الاستغناء عنه.

وبخصوص سانشيز، قال مورينيو "إنه لاعب أرسنال. إذا بقي، فالأمر رائع بالنسبة إلى أرسنال. وإذا أتى إلينا فالأمر رائع بالنسبة لنا. إذا ذهب إلى ناد آخر، فالأمر رائع بالنسبة لهم".