وتقول السلطات إن هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة "نفوق لأسباب غير طبيعية" تعرض لها إنسان الغاب على الجزيرة، موطن تلك الفصيلة.

وقال أديب جوناوان، رئيس وكالة حماية الموارد الطبيعية في كاليمانتان الوسطى، إن الحيوان الذي ينتمي للقردة العليا عُثر عليه طافيا فوق سطح نهر وإنه نفق منذ يومين على الأقل.

وأضاف لرويترز: "عثرنا عليه مصابا بعدة طعنات باستخدام أداة حادة. ما زلنا نحقق في الأمر".

ويقدر صندوق "ورلد وايلد لايف" أن بالعالم 104 آلاف و700 حيوان من فصيلة إنسان الغاب، الذي موطنه جزيرة بورنيو، والمعروفة بوجوهها العريضة وفرائها البني الداكن.

وفي العام الماضي، قالت وسائل إعلام إنه جرى اكتشاف حيوانين من إنسان الغاب نافقين قتلا في كاليمنتان الشرقية.