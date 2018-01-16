وقال فلورنتينو لوكيل أعمال رونالدو، خورخي مينديز، إنه مستعد للاستماع إلى العروض التي قدمت إلى رونالدو ومناقشتها، مما يشير إلى عدم ممانعة من رئيس النادي في مغادرة "الدون" أسوار سانتياغو برنابيو.

وذكر موقع الصحيفة المدريدية أن رونالدو قال أمام زملاء له في ريال مدريد، إنه "يشعر بأنه تعرض للخداع" بسبب الوعود التي أخل بها رئيس النادي بتحسين قيمة عقده الذي ينتهي في 2021، خاصة بعد الإنجازات التي أحرزها اللاعب البرتغالي مع النادي، وإنه راغب بالعودة إلى ناديه القديم.

وقالت تقارير إعلامية في وقت سابق إن اللاعب حصل على مجموعة من العروض من أندية أوروبية مختلفة وكذلك من الدوري الصيني.

يذكر أنه لا توجد علاقة وثيقة بين رونالدو وبيريز، كون اللاعب البرتغالي قد جاء إلى ريال مدريد في صفقة تم توقيعها مع رئيس النادي السابق رامون كالديرون.

وقال رونالدو بعد فوز فريقه في كأس العالم للأندية 2017 "أرغب في أن أتقاعد في ريال مدريد، ولكن هذا الأمر لا يعتمد علي، فأنا لست الرجل المسؤول في النادي".

ويحل رونالدو في المرتبة الخامسة بين أعلى الأجور التي يتقاضاها لاعبو الكرة، براتب سنوي يصل إلى 21 مليون يورو.

وكان رونالدو قد انتقل إلى ريال مدريد عام 2009، بعد أن أمضى 6 سنوات مع مانشستر يونايتد.