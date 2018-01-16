في ياكوتيا، التي تقع على بعد 5311 كيلومترا إلى الشرق من موسكو، وحيث يذهب التلاميذ بشكل منتظم إلى المدارس في درجات حرارة أقل من 40 درجة مئوية تحت الصفر، ألغيت الدراسة بأرجاء المنطقة.

وخلال نهاية الأسبوع الماضي، توفي رجلان متجمدين عندما حاولا السير إلى مزرعة قريبة بعد تعطل سيارتهما.

وأعلن المكتب الإعلامي لحاكم ياكوتيا، الثلاثاء، أن جميع المنازل والشركات بالمنطقة بها تدفئة مركزية تعمل بشكل طبيعي، وأن الجميع لديهم إمكانية الحصول على مولدات للكهرباء للدعم.

وكانت درجة الحرارة في قرية أويمياكون، إحدى أكثر الأماكن المأهولة برودة على وجه الأرض، سجلت انخفاضا قياسيا عام 2013 حيث وصلت إلى 71 درجة تحت الصفر.