وأوضح المزروعي لـسكاي نيوز عربية، أن طاقة تخزين الماء في هذا المشروع تصل إلى 5 مليارات و600 مليون غالون، لافتا إلى أن الإمارات تحرص على إطلاق مشاريع تدعم الاستراتيجيات الخاصة بها.

وأضاف أن المشروع هو الأكبر في العالم في تخزين المياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أنه "يوفر المياه في حال حدوث أي خلل في الشبكات على مستوى الدولة، وهو رافد من روافد الأمن المائي في الإمارات".

كما أشار المزروعي إلى "وضع استراتيجية متكاملة لتوفير المياه المعالجة من الصرف الصحي وتوصيلها إلى المزارع بكفاءة ونسبة آمنة، والتقليل من استنزاف المياه الجوفية في المزارع".

على صعيد آخر، أعرب الوزير الإماراتي عن سعادته لاتجاه أسواق النفط إلى التعافي، وتمنى أن يستمر الالتزام باتفاق تحديد الإنتاج الذي توصلت إليه دول "أوبك".

وقال: "اعتقد أن أغلب الدول كانت ملتزمة في 2017، النسبة الكلية من الخفض حققت.. اللجنة الوزارية لضبط الأسعار ستتعامل مع أي دولة لا تلتزم بالخفض".