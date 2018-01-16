وقال المدير الموسيقي لأوركسترا ليل الوطنية ألكسندر بلوخ: "هل حلم بعضكم بأن يكون قائد أوركسترا؟ من خلال سمارتفوني سيصبح ذلك ممكنا".

وأضاف: "عادة انزعج من سماع رنين هاتف خلال عزف سمفوني".

و"سمارتفوني" تطبيق صممته شركة "وايجيو" المحلية الناشئة يمكن تحميله مجانا. ويسمح التطبيق للجمهور باختبار معلوماته حول المقطوعة التي ستعزف.

وقال ألكسندر بلوخ: "يمكنهم أيضا إرسال تعليمات حول الإيقاع وتفاصيل العزف التي ستنقل إلي عبر شاشة عملاقة حتى أتمكن من التفاعل" معها.

وتريد الفرقة بذلك توسيع قاعدة جمهورها والتوجه خصوصا إلى أجيال جديدة تهتم بالجانب التكنولوجي للحفلة.

إلا أن ألكسندر بلوخ البالغ 32 عاما ومن عشاق التكنولوجيا، أشار إلى أن "الجانب التفاعلي سيكون حاضرا نعم، لكن في الجزء الأخير من الحفلة سنطلب من الجمهور اطفاء الهواتف لنظهر لهؤلاء الأشخاص الذين يعشقون التكنولوجيا، إنه من المهم التوقف أحيانا والغوص في واقع الموسيقى والشعور بالنغم في كامل الجسم".

وتنوي الفرقة استخدام التطبيق في حفلات أخرى، وهي تستمر بالعمل مع الشركة الناشئة في مجال "التطوير الرقمي" على ما أفاد مديرها العام فرنسوا بو.