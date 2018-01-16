أبو ظبي - سكاي نيوز عربية نفذت السلطات الألمانية عمليات بحث بجميع أنحاء البلاد فيما له صلة بعشرة إيرانيين يشتبه في أنهم جواسيس، وذلك بعد تحقيقات مكثفة قامت بها وكالة الاستخبارات المحلية، وفق ما ذكر الادعاء الألماني .
وقال الناطق باسم الادعاء الألماني شتيفان بيل، أن المشتبه فيهم قد يكونوا تجسسوا على مؤسسات وأشخاص في ألمانيا بأوامر من وحدة استخبارات متصلة بإيران.
والشهر الماضي استدعت الحكومة الألمانية السفير الإيراني للاحتجاج في أعقاب إدانة باكستاني بتهمة التجسس لصالح إيران. وأدين الجاسوس في برلين العام الماضي وصدر بحقه حكم بالسجن أكثر من أربع سنوات.