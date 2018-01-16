أبو ظبي - سكاي نيوز عربية نفذت السلطات الألمانية عمليات بحث بجميع أنحاء البلاد فيما له صلة بعشرة إيرانيين يشتبه في أنهم جواسيس، وذلك بعد تحقيقات مكثفة قامت بها وكالة الاستخبارات المحلية، وفق ما ذكر الادعاء الألماني .