وكان الزعيم أوليفر إيفانوفيتش متهما في قضية مقتل ألبان عرقيين خلال الحرب التي دارت في الفترة بين عامي 1998 و1999.

واحتجاجا على مقتل إيفانوفيتش، قالت صربيا إنها ستنسحب من جولة محادثات تجري حاليا برعاية الاتحاد الأوروبي بين بلغراد وبريشتينا وتتناول تطبيع العلاقات بين الجانبين.

ودعا الرئيس الصربي ألكسندر فوشيتش لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن القومي.

وقال شقيار سيلا، وهو مدع عام في ميتروفيتشا، لرويترز: "بإمكاني تأكيد وفاة أوليفر إيفانوفيتش من جراء طلقات نارية. المحققون في موقع الحادث".

دعوة للهدوء

وقالت مايا كوتسيانشيتش، المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يدين الحادث ويدعو جميع الأطراف للهدوء.

وأضافت: "إننا نتوقع من سلطات إنفاذ القانون ذات الصلة في كوسوفو ألا تدخر جهدا في العثور على الجناة وتقديمهم للعدالة دون تأخير".

ويعرف عن إيفانوفيتش اعتداله بين السياسيين من صرب كوسوفو، وكان واحدا من بين المشاركين الرئيسيين في محادثات مع مسؤولي حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين عاشوا في كوسوفو بعد الحرب.

وفي 2016 أُدين بارتكاب جرائم حرب ترتبط بمقتل أربعة ألبان عرقيين خلال الحرب وسُجن لتسع سنوات. لكن محكمة قضت بإعادة محاكمته فأطلق سراحه العام الماضي انتظارا لمحاكمة جديدة.

"عمل إرهابي"

وقال ماركو جوريتش، مدير مكتب كوسوفو بحكومة صربيا، إن مقتل إيفانوفيتش "عمل إرهابي".

وقال جوريتش، الذي يحضر المحادثات في بروكسل لوكالة أنباء تانيوج: "هذا هجوم ضد الشعب الصربي بالكامل، جريمة وعمل إرهابي ينبغي وسيتم عقابه".

وأدانت حكومة كوسوفو الحادث. وقالت الحكومة في بيان: "مقتل أوليفر إيفانوفيتش يتحدى القانون، وأي محاولة لفرض القانون والنظام في جميع أنحاء كوسوفو".

ويعيش ما يتراوح بين 40 و50 ألف صربي عرقي في شمال كوسوفو ويرفضون الاندماج مع الدولة التي يشكل الألبان فيها الأغلبية منذ أعلنت الاستقلال عن صربيا في 2008.

والعلاقات بين صربيا وكوسوفو متوترة منذ 2008، لكن في 2013 اتفق الجانبان على المشاركة في مفاوضات يرعاها الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيع العلاقات، وهو شرط لكليهما للمضي قدما نحو نيل عضوية الاتحاد.

وكان إيفانوفيتش يقيم في مدينة ميتروفيتشا المقسمة عرقيا.