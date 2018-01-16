وألقت السلطات المصرية، في وقت سابق، القبض على المحافظ بعد تقاضيه رشوة بمبلغ مليوني جنيه مقابل تخصيص قطعة أرض لصالح رجل أعمال يدعى " ر . ح " بالمخالفة للقانون.

وحسب مراسلتنا، فإن هناك تسجيلات صوتية وصور تؤكد صحة الواقعة.

وأشارت المصادر إلى أن متابعة أنشطة المحافظ غير المشروعة جاءت بعد بلاغ تقدم به أحد العاملين السابقين بالمحافظة وقد تم نقل المحافظ المتهم بالرشوة لمقر هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة لبدء التحقيقات في القضية.

وتنشط هيئة الرقابة الإدارية في ملاحقة المتورطين في قضايا فساد وكسب غي مشروع، وتمكنت خلال الأشهر الأخيرة من كشف عشرات الوقائع المتهم فيها مسؤولون حكوميون ورجال أعمال في مجالات مختلفة.